Кто такие хуацяо и где они живут

Распространение китайцев по планете сейчас максимально заметно вдалеке от собственно Китая и Тайваня. В общественных парижских и лондонских туалетах теперь есть надписи из иероглифов.

Мало кого можно удивить китайскими кварталами-чайнатаунами практически во всех крупных городах мира. А всех проживающих вне исторической родины китайцев и называют хуацяо.

При этом, в силу традиционного общества, для китайцев важно не столько место жительства, сколько происхождение человека.

Даже если человек китайского происхождения и в глаза не видел Поднебесной, а его прапрадедушка еще в 19 веке эмигрировал в Мельбурн, он все равно будет считаться коренным китайцем.

Отщепенцами хуацяо никто не считает, просто это сограждане волею судьбы временно оторванные от Поднебесной.

Ну и нет ничего более радостного чем возвращение репатрианта – ведь это воссоединение семьи.