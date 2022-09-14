Кто такие хуацяо и где они живут
Распространение китайцев по планете сейчас максимально заметно вдалеке от собственно Китая и Тайваня. В общественных парижских и лондонских туалетах теперь есть надписи из иероглифов.
Мало кого можно удивить китайскими кварталами-чайнатаунами практически во всех крупных городах мира. А всех проживающих вне исторической родины китайцев и называют хуацяо.
При этом, в силу традиционного общества, для китайцев важно не столько место жительства, сколько происхождение человека.
Даже если человек китайского происхождения и в глаза не видел Поднебесной, а его прапрадедушка еще в 19 веке эмигрировал в Мельбурн, он все равно будет считаться коренным китайцем.
Отщепенцами хуацяо никто не считает, просто это сограждане волею судьбы временно оторванные от Поднебесной.
Ну и нет ничего более радостного чем возвращение репатрианта – ведь это воссоединение семьи.
Опубликовано: Staalker
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