Соседов назвал Наргиз кикиморой болотной в интервью Prozvezd

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился поступкам и внешности певицы Наргиз Закировой и назвал её "кикиморой болотной".

Музыкальный критик Сергей Соседов возмущён внешним видом и вызывающим поведением известной исполнительницы Наргиз Закировой. Своим мнением по поводу он поделился в интервью Prozvezd.

Соседов поведал: "Она бы посмотрела на себя в зеркало, в кого она превратилась - в кикимору болотную! Отвратительно!

Знакомые рассказывали мне, что она материлась на своих концертах и выходила на сцену нетрезвой. А вот это уже криминал!

Наргиз просто повезло, что на ее концертах ни разу не был Сергей Соседов. Если бы она позволила себе быть пьяной на сцене, да еще материться, ее концерт был бы окончен в ту же минуту".

Критик признался, что артистка ему очень неприятна. Ведущий не отрицает, что сначала считал певицу талантливой, но позднее мнение о ней поменял. По словам Соседова, талант Закировой "оказался очень узким".