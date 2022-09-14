Мать Пьера Нарцисса накинулась на организаторов вечера памяти певца

Мать покойного выпускника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса обругала организаторов вечера в память её сына, среди которых была её бывшая невестка Виктория Калачёва.

Вечер памяти певца из Камеруна Пьера Нарцисса прошел в столице 13 сентября. На мероприятие пришли близкие друзья внезапно скончавшегося исполнителя. В качестве организаторов события выступили экс-спруга покойного и директор Сергей Дворцов.

Виктория Калачева рассказала, что мать Нарцисса была настроена против. Вдова артиста в ответ на протесты экс-свекрови, заблокировала ее номер в телефоне.

Упорная родительница певца пыталась связаться с бывшей невесткой посредством соцсетей, но Калачёва внесла неугомонную женщину в "черный список" и в интернете.

Слова Виктории передаёт издание "МК": "Она запретила сегодняшнее мероприятие. Я ей уже сказала: "А как вы можете запретить?" Я, если честно, расстроилась. Дошло до того что она начала обзываться - не буду произносить эти слова".