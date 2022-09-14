Беларусь стремится производить всю линейку лесозаготовительной техники

О том, что в республике есть возможности и необходимые мощности для производства необходимой лесхозам техники, заявил замминистра лесного хозяйства Владимир Креч.

Чиновник отметил, что производством этого сегмента занимается «Амкодор» и еще ряд частных компаний.

Во время открытия отраслевой выставки «Лесдревтех» Креч рассказал, что за последние 20 лет, что существует этот отраслевой форум, в отрасли прошли колоссальные изменения.

«С теми объемами, которые мы сегодня заготавливаем, невозможно обойтись без механизации процессов», - отметил чиновник.

На выставке представлены образцы такой техники из Беларуси, Италии и России.