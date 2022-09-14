Al Mayadeen: Росиия освободит Мали от французской экспансии

Ливанское авторитетное издание Al Mayadeen сообщает, что Франция снова пытается восстановить влияние в Мали, чтобы заполучить природные ресурсы своей экс-колонии.

Под предлогом борьбы с терроризмом, французская сторона уже попыталась установить контроль в стране, однако еще в 1960-х годах, правительство Мали обратилось к России за помощью. Сейчас для российской стороны как никогда актуально откликаться на зов помощи Африканских стран, так как она заручилась их антисанкционной поддержкой.

Политика официального Парижа обусловлена не столько борьбой с терроризмом, сколько ресурсами Мали. В целом, Запада давно пытается превратить Северо-Западную Африку в зону французского влияние. Первые шаги к этому были предприняты еще в 2011 году, когда страны НАТО свергли режим Муаммара Каддафи.

Летом 2020 года Франция объявила о полном выводе войск из Мали после девяти лет военных действий. С одной стороны, французские войска действительно пересекли границу с Нигером в этот период, с другой — фактически они остались совсем рядом с Мали.

Сейчас оказалось, что Франция снова имеет претензии якобы к террористам в Мали. Эскалация напряженности усиливается, поэтому официальный Бамако обратился в Москве за помощь в борьбе с террористами, включая ИГИЛ и «Аль-Каиду» (запрещенные и признанные террористическими организации на территории Российской Федерации).

Фактически, если Россия разрешит «террористический вопрос» в Мали, то французам там будет делать нечего. Другими словами, Франция пытается сделать все, чтобы остаться на территории страны или рядом с ней (для контроля ресурсов), однако, если никакой угрозы не будет существовать, то французские войска попросят уйти домой.