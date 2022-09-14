Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью и приостановку выдачи виз

Правительство Литвы сегодня, 14 сентября 2022 года, третий раз в подряд продлевает режим чрезвычайного положения (ЧП) после 24 февраля 2022 года на границе с Беларусью.

Сейм Литвы постановил, что режим чрезвычайного положения будет действовать на протяжении всей белорусско-литовской границе вплоть до 16 декабря 2022 года (с возможностью продления на очередном заседании правительства страны).

Помимо всего прочего, во время действия режима ЧП, Литва не принимает заявление на выдачу туристических и национальных виз от граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.

В принятии заявлений на выдачу виз от россиян и белорусов есть небольшие исключения. Например, визы продолжат выдавать тем гражданам этих двух стран, которые спасаются от преследования. Правда, доказать «бегство» из своих стран будет гораздо сложнее в виду новых законов на пропуск россиян через границу.

Литовский Сейм также продлил запрет на вещание и ретрансляцию белорусских и российских государственных телеканалов. Причем речь идет не только о новостных телеканалах, но и вещании развлекательного контента на русском языке.