Газ из «Северного потока» развернули на юго-восток в виде танкерных поставок СПГ
Танкер «Псков» грузоподъемностью до 100 млн кубометров СПГ взял курс в Азию, тем самым «Газпром» реализует свои планы по переброске российского газа из ЕС заинтересованным партнерам.
Комплекс СПГ «Портовая» регулярно отгружает газ российскими газовыми танкерами в Индию. «Псков» и второй подобный танкер «Великий Новгород» уже делали рейс в Азию в мае.
Отметим, что «Портовая» стала одним из проектов по производству СПГ, а открылось предприятие сразу же после остановки «Северного потока-1».
Известно, что на предприятии функционируют две технологические линии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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