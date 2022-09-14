Газ из «Северного потока» развернули на юго-восток в виде танкерных поставок СПГ

Танкер «Псков» грузоподъемностью до 100 млн кубометров СПГ взял курс в Азию, тем самым «Газпром» реализует свои планы по переброске российского газа из ЕС заинтересованным партнерам.

Комплекс СПГ «Портовая» регулярно отгружает газ российскими газовыми танкерами в Индию. «Псков» и второй подобный танкер «Великий Новгород» уже делали рейс в Азию в мае.

Отметим, что «Портовая» стала одним из проектов по производству СПГ, а открылось предприятие сразу же после остановки «Северного потока-1».

Известно, что на предприятии функционируют две технологические линии.