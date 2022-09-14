Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска готовы есть детей в регионе.
В среду днём заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что армия Украины давно планирует контрнаступление на Херсон и в случае, если ВСУ всё-таки смогут войти в город, они готовы есть детей. По данным Стремоусова, ранее картина с поеданием детей со стороны украинских военных наблюдалась на Донбассе.
Украинские Telegram-каналы опровергают заявления Кирилла Стремоусова, утверждая, что ВСУ хорошо кормят в полевой кухне и есть детей они пока не готовы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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