Замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска готовы есть детей в регионе.

В среду днём заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что армия Украины давно планирует контрнаступление на Херсон и в случае, если ВСУ всё-таки смогут войти в город, они готовы есть детей. По данным Стремоусова, ранее картина с поеданием детей со стороны украинских военных наблюдалась на Донбассе.

Украинские Telegram-каналы опровергают заявления Кирилла Стремоусова, утверждая, что ВСУ хорошо кормят в полевой кухне и есть детей они пока не готовы.