Председатель чешского движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура заявил, что у страны есть только один выход — договориться о прямых поставках газа из России по примеру Венгрии.

Томио Окамура подчеркнул, что «правительство Чехии лживо меня клеймит пророссийским, хотя я таким не являюсь». По его словам, в отстаивании чешских интересов нет ничего зазорного. Тем более с пониманием того, что без российского газа Чехия не переживет ближайшую зиму.

Окамура отметил, что нынешние чешские власти боятся результатов выбора, так как если они для них окажутся неблагоприятными, то это будет первым шагом к распаду правительства. Он напомнил, что движение «Свобода и прямая демократия» единственное выходит на митинге с лозунгами «Остановим рост цен!».

Председатель чешского движения «Свобода и прямая демократия» добавил, что из-за инфляции и повышения рост цен на энергоносители, стоимость буквально всех товаров взлетает все выше. При этом бороться с инфляцией невозможно, особенно печатая и разбрасывая деньги, так как эффект получается обратный.

Правильный подход, по мнению Томио Окамура, удешевление энергоресурсов и снижение входных расходов. Это можно добиться немедленно, однако для этого необходимо договориться с Россией. Нынешнее правительство Чехии на это не пойдет, так как не может встать против ЕК и США.