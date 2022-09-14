Хакеры взломали сайт ОДКБ в результате DDoS-атаки
Пресс-служба ОДКБ сообщила о взломе главного сайта организации неустановленными злоумышленниками.
Днём 14 сентября пресс-служба Организации договора о коллективной безопасности экстренно сообщила, что пока неизвестные правоохранителям хакеры совершили DDoS-атаку на главный сайт ОДКБ, взломав его.
К текущему моменту профильные сотрудники ОДКБ оценивают степень ущерба и последствия взлома, пытаясь выяснить, откуда наносилась атака, как вернуть контроль над сайтом организации и какие данные ведомства могли попасть в руки злоумышленников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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