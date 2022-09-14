Высоцкая раскрыла секрет своей молодости в своём Телеграм-канале
Актрисе Юлии Высоцкой 49 лет, но выглядит она отлично. Жена режиссёра Андрея Кончаловского рассказала, как не допускает появления морщин.
Актриса и ведущая телевидения Юлия Высоцкая поведала о том, что в погоне за красотой и молодостью применяет экстремальные методы. Звезда экрана рассказала подписчикам, как избавляется от морщин, используя холод.
В этих целях знаменитость практикует холодовые процедуры уже в течение 10 лет и утверждает, что это эффективное средство. К своим 49 годам актриса не делала ни одной пластической операции.
В Своём Телеграм-канале Высоцкая написала: "Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат.
Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид.
Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно".
Знаменитость объяснила, что процедуры красоты делает в криокамере, состоящей из 2-ух помещений, температура в которых очень низкая -50 и - 110).
Юлия в экстремальном холоде выдерживает 3 минуты из возможных 5.
Знаменитость охарактеризовала метод: "Я к максимуму и не стремлюсь, считаю, что для женского организма с небольшой жировой прослойкой трех минут вполне достаточно. Тут главное - соблюдать меру".
Актриса отметила, что процедуру проходит только после консультации со специалистом. Особо осторожно метод нужно использовать красавицам с воспалением суставов.
Существуют и иные противопоказания, так что без врача нельзя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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