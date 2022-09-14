AP: Перестрелка на границе Пакистана и Афганистана привела к жертвам с обеих сторон

Издание Associated Press заявило о начале перестрелки на пакистано-афганской границе 14 сентября.

Американская газета Associated Press уведомляет, что днём среды по неизвестным причинам началась причина на государственных граница Пакистана и Афганистана. В боевых действиях участвуют пограничники обеих стран, причём со стороны Афганистана их ведут участники запрещённого в России террористического движения "Талибан".

Примечательно, что в этот же день перестрелка без явных причин дважды завязалась между погранслужбами Таджикистана и Киргизии, а накануне возобновился приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном.