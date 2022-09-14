AP: Перестрелка на границе Пакистана и Афганистана привела к жертвам с обеих сторон
Издание Associated Press заявило о начале перестрелки на пакистано-афганской границе 14 сентября.
Американская газета Associated Press уведомляет, что днём среды по неизвестным причинам началась причина на государственных граница Пакистана и Афганистана. В боевых действиях участвуют пограничники обеих стран, причём со стороны Афганистана их ведут участники запрещённого в России террористического движения "Талибан".
Примечательно, что в этот же день перестрелка без явных причин дважды завязалась между погранслужбами Таджикистана и Киргизии, а накануне возобновился приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе