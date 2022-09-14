Дети Донбасса передали привет Лукашенко из лагеря в Солигорске
Александр Лукашенко получил благодарственное видео от донбасских детей, отдыхающих в Солигорском детском лагере.
14 сентября пресс-служба Александра Лукашенко "Пул Первого" опубликовала видеозапись, на которой дети Донбасса передают привет белорусскому президенту, благодаря его за возможность отдохнуть в детском лагере Солигорска, куда они прибыли всего неделей ранее.
По данным "Пул Первого", ожидается, что за текущую осень более тысячи маленьких мальчиков и девочек смогут отдохнуть в белорусских лагерях для несовершеннолетних, в том числе и в Солигорске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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