Дети Донбасса передали привет Лукашенко из лагеря в Солигорске

Александр Лукашенко получил благодарственное видео от донбасских детей, отдыхающих в Солигорском детском лагере.

14 сентября пресс-служба Александра Лукашенко "Пул Первого" опубликовала видеозапись, на которой дети Донбасса передают привет белорусскому президенту, благодаря его за возможность отдохнуть в детском лагере Солигорска, куда они прибыли всего неделей ранее.

По данным "Пул Первого", ожидается, что за текущую осень более тысячи маленьких мальчиков и девочек смогут отдохнуть в белорусских лагерях для несовершеннолетних, в том числе и в Солигорске.