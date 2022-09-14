Литовские пограничники избили и выбросили беременную иностранку на линию границы с Беларусью
Семья из Ирана была интернирована литовскими службами на белорусскую границу, при этом беженцев избили, в том числе беременную женщину.
В Островецком районе белорусский пограничный наряд столкнулся с группой беженцев из Ирана. По словам иностранцев, их насильно вывезли из Литвы и бросили в лесу на границе.
«Один из мужчин не мог нормально передвигаться, так как во время "доставки" к границе литовский "правоохранитель" серьезно повредил ему ногу», - пишет БелТА.
Иранцы рассказали, что литовские пограничники и силовики издевались над ними, били и применяли электрошокеры. Били и беременную женщину, что запрещено уставами всех правоохранительных служб в мире.
Опубликовано: Тарас Медведев
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