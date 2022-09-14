ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на ВСУ

Местный житель Владивостока задержан агентами ФСБ по подозрению в государственной измене и работе на украинских военных.

14 сентября центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что накануне агенты ведомства произвели оперативное задержание жителя Владивостока, который подозревается в госизмене. Известно, что задержанный мог пробираться на критически важные объекты инфраструктуры при Минобороны России и передавать сведения ВСУ и СБУ.

По данным ФСБ, задержанный россиянин ходил по городу с камерой и снимал всё, о чём его просили украинские кураторы, надеясь, что Киев сможет использовать эти данные против России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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