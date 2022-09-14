В Германии вновь фиксируют смертельный исход от курения спайсов

В Верхнем Пфальце мужчина умер после употребления незаконных «травяных смесей» или спайсов.

Вскоре после приема 34-летний мужчина упал в обморок на глазах у своего партнера и умер, сообщила в среду полиция Регенсбурга.

«Связь с употреблением вещества и внезапной смертью очевидна и в настоящее время проверяется криминальной полицией».

По случаю дела полиция снова предостерегла от употребления психоактивных, синтетических веществ, которые именуются «травяными смесями» или «легальными наркотиками». Ранее торговля этими веществами не была запрещена, но несколько лет назад был принят новый закон о новых видах наркотиков, так что торговля «смесями трав» теперь также является наказуемым деянием.

По данным полиции, серьезные нарушения здоровья, такие как нарушение кровообращения или органов, обморок или даже психоз и бред, возникают снова и снова после употребления веществ. Эффективность веществ может быть во много раз выше, чем у марихуаны, и даже привести к летальному исходу.