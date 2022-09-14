Песков: проект гарантий безопасности Украины доказывают актуальность спецоперации РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект гарантий безопасности для Украины только доказывает актуальность специальной военной операции России.

Дмитрий Песков прокомментировал проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, который был опубликован на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского 13 сентября 2022 года.

По словам представителя Кремля, проект властей Киева по гарантиям безопасности сохраняет угрозу вступления украинской стороны с состав стран Североатлантического альянса НАТО. Это означает, что угроза в обеспечении безопасности и национальных интересов РФ сохраняется.

Песков считает, что данный документ только доказывает актуальность проведения специальной военной операции России в Украине, а действия российской стороны приобретают еще больший смысл.

Он также обратил внимание на то, что проект по гарантиям безопасности для Украины не предполагает нейтрального статуса Украины. Песков добавил, что Москва негативно отреагирует в случае подписания проекта по гарантиям безопасности для Украины.