Си Цзиньпин приехал в Казахстан для встречи с Токаевым
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, где провёл личные переговоры с Токаевым.
14 сентября глава компартии Китая Си Цзиньпин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с местным президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров Си Цзиньпин сообщил, что он поддерживает государственные реформы в Казахстане и обещает, что Китай поможет в защите суверенитета страны.
Примечательно, что данная поездка Си Цзиньпин за пределы Китая является первой с момента начала коронавирусной пандемии в декабре 2019 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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