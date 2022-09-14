Си Цзиньпин приехал в Казахстан для встречи с Токаевым

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, где провёл личные переговоры с Токаевым.

14 сентября глава компартии Китая Си Цзиньпин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с местным президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров Си Цзиньпин сообщил, что он поддерживает государственные реформы в Казахстане и обещает, что Китай поможет в защите суверенитета страны.

Примечательно, что данная поездка Си Цзиньпин за пределы Китая является первой с момента начала коронавирусной пандемии в декабре 2019 года.