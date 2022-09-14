Минобороны Азербайджана готово вернуть Армении 100 тел её военных

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о готовности вернуть Армении тела военных, погибших на поле боя.

14 сентября Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Баку готов вернуть Армении свыше ста тел армянских военных, погибших с момента обострения конфликта. При этом в азербайджанском Минобороны подчеркнули, что готовы к передаче трупов в одностороннем порядке.

Усугубление конфликта на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь с 12 на 13 сентября: стороны взаимно обвинили друг друга в провокациях и начали вести обоюдный артиллерийский обстрел приграничных территорий.