Минобороны Азербайджана готово вернуть Армении 100 тел её военных
Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о готовности вернуть Армении тела военных, погибших на поле боя.
14 сентября Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Баку готов вернуть Армении свыше ста тел армянских военных, погибших с момента обострения конфликта. При этом в азербайджанском Минобороны подчеркнули, что готовы к передаче трупов в одностороннем порядке.
Усугубление конфликта на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь с 12 на 13 сентября: стороны взаимно обвинили друг друга в провокациях и начали вести обоюдный артиллерийский обстрел приграничных территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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