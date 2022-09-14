Гервала: Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца года

Глава МИД Косово Доника Гервала утверждает, что непризнанная республика намеревается подать заявку на членство в ЕС.

14 сентября министр иностранных дел Косово Доника Гервала публично заявила, что до конца года власти непризнанной республики намереваются обратиться в Брюссель с целью подачи заявки на членство Косова в Европейском союзе.

Напомним, что в августе текущего года отношения между Косово и Сербией вновь накалились, поскольку в Косово были намерены упразднить действие всех сербских документов и автомобильных номеров. Обе республики стянули военные силы к линии разграничения, однако после переговоров войска были отведены, а введение данного законопроекта со стороны Косово отложено.