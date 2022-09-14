ВСУ провоцируют Россию на начло полномасштабной войны, в Белгородской области идет стрелковый бой

СМИ сообщают, что в районе села Вериговка на Белгородчине раздаются выстрелы, что похоже на завязавшийся стрелковый бой.

«В районе приграничного села Вериговка гремят выстрелы», - пишут СМИ. Также сообщается об обстрелах ПП Шебекинский в Белгородской области.

Ранее ВСУ направили подразделения в украинские села на Харьковщине у границы с Россией.

Тем самым линия фронта теперь сместилась непосредственно к границе Украины и РФ.