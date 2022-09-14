ВСУ провоцируют Россию на начло полномасштабной войны, в Белгородской области идет стрелковый бой
СМИ сообщают, что в районе села Вериговка на Белгородчине раздаются выстрелы, что похоже на завязавшийся стрелковый бой.
«В районе приграничного села Вериговка гремят выстрелы», - пишут СМИ. Также сообщается об обстрелах ПП Шебекинский в Белгородской области.
Ранее ВСУ направили подразделения в украинские села на Харьковщине у границы с Россией.
Тем самым линия фронта теперь сместилась непосредственно к границе Украины и РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе