Reuters: Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин в Узбекистане обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

14 сентября новостное агенство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника, сообщило о том, что на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт с 15 по 16 сентября 2022 года в узбекистанском городе Самарканде, президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что вчера утром, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, в результате обострения конфликта есть погибшие и раненые.