Reuters: Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин в Узбекистане обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
14 сентября новостное агенство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника, сообщило о том, что на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт с 15 по 16 сентября 2022 года в узбекистанском городе Самарканде, президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, что вчера утром, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, в результате обострения конфликта есть погибшие и раненые.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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