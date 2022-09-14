Хирург Вдовин заявил, что супруга Прилучного Брутян сделала несколько пластических операций до встречи с актёром
Пластический хирург Александр Вдовин утверждает, что молодая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян сделала себе пластику носа, губ и лба.
Молодая супруга Прилучного перенесла уже несколько операций по улучшению внешности. Такой точки зрения придерживается пластический хирург Александр Вдовин.
Эксперт убеждён,что Зепюр Брутян "переделала" себе как минимум нос, лоб и губы.
Вдовин в интервью порталу Woman.ru заявил: "Можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ - операции булхорн".
Врач уверен, что Зепюр раньше была обладательницей достаточно крупного восточного носа, кончик которого "смотрел" вниз, теперь же носик актрисы тонкий и слегка приподнятый.
Вдовин говорит, что красиво вздёрнутые брови артистки и пухлые губы звезды экрана - также результат пластики.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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