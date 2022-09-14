Инцидент на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, несколько пограничников получили ранения
Двое киргизских пограничников получили ранения в среду, 14 сентября, в ходе перестрелки на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, где регулярно возникают трения между странами.
По данным Бишкека, таджикская армия обстреляла киргизских пограничников в населенных пунктах Булак-Баши и Паски-Арык Баткенской области на юго-востоке Кыргызстана.
В Булак-Баши один киргизский военнослужащий был ранен осколками от минометного снаряда, а еще один получил «контузию», уточнила пресс-служба пограничников.
Со своей стороны, таджикское СМИ «Азия-Плюс» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что таджикский пограничник погиб, еще пятеро получили ранения.
Власти Таджикистана через официальное информационное агентство «Ховар» также обвинили киргизские силы в том, что они открыли минометный и пулеметный огонь по таджикскому пограничному посту.
Таджикистан пока не предоставил отчет об инцидентах. Обе стороны заявили, что ведутся переговоры между представителями таджикских и киргизских пограничников о прекращении стрельбы.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе