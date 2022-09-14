Инцидент на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, несколько пограничников получили ранения

Двое киргизских пограничников получили ранения в среду, 14 сентября, в ходе перестрелки на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, где регулярно возникают трения между странами.

По данным Бишкека, таджикская армия обстреляла киргизских пограничников в населенных пунктах Булак-Баши и Паски-Арык Баткенской области на юго-востоке Кыргызстана.

В Булак-Баши один киргизский военнослужащий был ранен осколками от минометного снаряда, а еще один получил «контузию», уточнила пресс-служба пограничников.

Со своей стороны, таджикское СМИ «Азия-Плюс» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что таджикский пограничник погиб, еще пятеро получили ранения.

Власти Таджикистана через официальное информационное агентство «Ховар» также обвинили киргизские силы в том, что они открыли минометный и пулеметный огонь по таджикскому пограничному посту.

Таджикистан пока не предоставил отчет об инцидентах. Обе стороны заявили, что ведутся переговоры между представителями таджикских и киргизских пограничников о прекращении стрельбы.