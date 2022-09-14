Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима тишины

После кровопролитных столкновений две страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу во вторник.

Армения и Азербайджан в среду (14 сентября) обвинили друг друга в совершении новых обстрелов.

По меньшей мере 100 армянских и азербайджанских солдат погибли во вторник (13 сентября) в ходе столкновений, когда благодаря России была достигнута договоренность о прекращении огня.

Минобороны Армении заявило в среду, что Баку «возобновил артиллерийско-минометные и крупнокалиберные обстрелы в направлениях Джермук, Верин Чорджа».

Со своей стороны, министерство обороны Азербайджана заявило в среду утром, что армянские силы нарушили режим прекращения огня и «ночью обстреляли позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах из минометов и артиллерии».

В отдельном заявлении Баку говорится, что армянские силы обстреливали из гаубиц, среди прочего, три азербайджанских села. Представитель армянской армии Арам Торосян в среду утром отверг обвинения.