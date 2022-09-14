Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима тишины
После кровопролитных столкновений две страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу во вторник.
Армения и Азербайджан в среду (14 сентября) обвинили друг друга в совершении новых обстрелов.
По меньшей мере 100 армянских и азербайджанских солдат погибли во вторник (13 сентября) в ходе столкновений, когда благодаря России была достигнута договоренность о прекращении огня.
Минобороны Армении заявило в среду, что Баку «возобновил артиллерийско-минометные и крупнокалиберные обстрелы в направлениях Джермук, Верин Чорджа».
Со своей стороны, министерство обороны Азербайджана заявило в среду утром, что армянские силы нарушили режим прекращения огня и «ночью обстреляли позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах из минометов и артиллерии».
В отдельном заявлении Баку говорится, что армянские силы обстреливали из гаубиц, среди прочего, три азербайджанских села. Представитель армянской армии Арам Торосян в среду утром отверг обвинения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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