Британский профсоюз PCS назвал «бессердечными» увольнения персонала бывшей резиденции Карла III

По данным газеты The Guardian, десятки сотрудников Clarence House уже получили письма об увольнении.

По данным газеты The Guardian, десятки сотрудников Clarence House уже получили письма об увольнении. Говорят, что в Clarence House работали сто человек, некоторые десятилетиями.

Службы короля и королевы-консорта будут перенесены в Букингемский дворец после восшествия на престол Карла III, который стал королем в минувший четверг после смерти своей матери Елизаветы II.

«После восшествия на престол на прошлой неделе деятельность семьи бывшего принца Уэльского и бывшей герцогини Корнуольской прекратилась, и, как того требует закон, начался процесс консультаций», — сказал Кларенс Хаус, с которым связалось AFP.

«Наши сотрудники прослужили долгую и верную службу, и, хотя некоторые увольнения неизбежны, мы срочно работаем над определением альтернативных ролей для как можно большего числа сотрудников», — добавил Кларенс Хаус.

«Решение Clarence House объявить увольнения во время траура просто бессердечно», — говорится в заявлении генерального секретаря профсоюза PCS.

«Несмотря на то, что изменений следовало ожидать по мере развития ролей в королевской семье, масштабы и скорость, с которой они были объявлены, чрезвычайно безжалостны», — добавляет профсоюз.

Однако сотрудники Clarence House не представлены признанным профсоюзом, отмечает The Guardian. По данным газеты, королевские службы изначально хотели отложить объявление об увольнении до похорон королевы Елизаветы II в понедельник. Но после юридической консультации было бы решено поделиться новостью как можно скорее.

Согласно королевским источникам, всем уволенным сотрудникам будет предложено «повышенное» выходное пособие, и ни один из них не останется без работы в течение как минимум трех месяцев.