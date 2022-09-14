МИД Армении: миссия ОКДБ приедет на армянскую границу 15 сентября

В пресс-служба МИД Армении утверждают, что миссия ОДКБ должна посетить армяно-азербайджанскую границу уже завтра.

Днём 14 сентября Министерство иностранных дел Армении сообщило, что завтра наблюдательная миссия Организации договора о коллективной безопасности приедет на армяно-азербайджанскую границу с целью установления путей урегулирования военного конфликта между армиями Баку и Еревана.

Вчера состоялось онлайн-заседание совета ОДКБ, на котором было решено, что генсек организации Станислав Зась также поедет на границу Армении 15 сентября.