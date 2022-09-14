В Красный Лиман идет серьезное подкрепление, обстановка стабильная
Враг пытается атаковать Красный Лиман, но обстановка стабильная, сообщает глава города Александр Петрикин.
По его словам, ВСУ предприняли ряд попыток атаковать оборонительные позиции сил коалиции СВО, но все они оказались безуспешными.
Тем временем к городу подходит колонна бронетехники и части тылового обеспечения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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