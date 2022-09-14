ЕК впервые предложила установить цены на электричество ниже себестоимости

Еврокомиссия предложила странам Европейского союза устанавливать цены на оплату электроэнергии ниже себестоимости.

Днём 14 сентября пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что ЕК впервые в истории официально порекомендовала странам-участницам Евросоюза сократить цены на оплату электроэнергии путём дотаций. Также в Еврокомиссии предложили уменьшить энергопотребление на десять процентов до 31 марта и на 5% в часы, когда энергопотребления находится на максимально высоком уровне.

Кроме того, ЕК предложила изымать прибыль у энергетических компаний, имеющих сверхдоходы. Предлагается взимать 180 евро за мегаватт/час у фирм, которые якобы получают сверхприбыль.