ЕК впервые предложила установить цены на электричество ниже себестоимости
Еврокомиссия предложила странам Европейского союза устанавливать цены на оплату электроэнергии ниже себестоимости.
Днём 14 сентября пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что ЕК впервые в истории официально порекомендовала странам-участницам Евросоюза сократить цены на оплату электроэнергии путём дотаций. Также в Еврокомиссии предложили уменьшить энергопотребление на десять процентов до 31 марта и на 5% в часы, когда энергопотребления находится на максимально высоком уровне.
Кроме того, ЕК предложила изымать прибыль у энергетических компаний, имеющих сверхдоходы. Предлагается взимать 180 евро за мегаватт/час у фирм, которые якобы получают сверхприбыль.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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