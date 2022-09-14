Нелли Кобзон появилась на открытии памятника мужу со странными буграми на лице

Жену покойного певца Иосифа Кобзона Нелли привыкли видеть всегда цветущей и нестареющей. Но на открытии памятника покойному супругу вдова поразила всех внешностью: на лице женщины были бугры странного происхождения.

Нелли Кобзон в декабре исполнится 72 года. Вдова певца всегда следила за собой, особое внимание уделяя лицу. В этот раз женщина неприятно поразила присутствующих своей внешностью.

Не так давно в Оружейном переулке в центре Москвы был открыт монумент легендарному Иосифу Кобзону. На мероприятие прибыли многие известные личности, представители СМИ, почитатели таланта покойного артиста.

Здесь была и вдова исполнителя Нелли Кобзон.

Она всегла слыла нестареющей элегантной женщиной. Но на этом мероприятие присутствующие обратили внимание на странную внешность известной личности.

Лицо Нелли Михайловны покрывали подозрительные неровности. По сети поползли слухи о том, что бугры - результат неудачной омолаживающей процедуры.