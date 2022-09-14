Еврокомиссия предложила изымать 33% дохода у энергетических компаний
В Еврокомиссии озвучили предложение по изъятию части дохода у некоторых европейских компаний, задействованных в энергетической отрасли.
В среду Еврокомиссия опубликовала официальные рекомендации к странам Европейского союза в преддверии отопительного сезона на фоне энергетического кризиса в регионе. Вместе с ожидаемыми призывами сократить энергопотребление в странах ЕС Еврокомиссия призвала отнимать не менее 33 процентов прибыли у нефтегазовых и угольных компаний.
Утверждается, что прибыль будет изыматься у фирм, которые имеют сверхдоходы: им предлагается уплачивать по 180 евро за мегаватт/час, с которых они получили прибыль сверх нормы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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