Пашинян: ВС Армении потеряли 105 человек убитыми в конфликте с Азербайджаном

Никол Пашинян рассказал о потерях Еревана в новом вооружённом конфликте на азербайджанской границе.

Днём 14 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что с начала вооружённого конфликта на границе Азербайджана армянские вооружённые силы потеряли 105 человек убитыми. В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило о готовности Баку передать Еревану более ста трупов армянских солдат.

Также в Минобороны Азербайджана утверждают, что с 12 сентября в результате боёв на границе Армении азербайджанские войска понесли потери в 50 человек убитыми.