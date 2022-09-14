Пашинян: ВС Армении потеряли 105 человек убитыми в конфликте с Азербайджаном
Никол Пашинян рассказал о потерях Еревана в новом вооружённом конфликте на азербайджанской границе.
Днём 14 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что с начала вооружённого конфликта на границе Азербайджана армянские вооружённые силы потеряли 105 человек убитыми. В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило о готовности Баку передать Еревану более ста трупов армянских солдат.
Также в Минобороны Азербайджана утверждают, что с 12 сентября в результате боёв на границе Армении азербайджанские войска понесли потери в 50 человек убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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