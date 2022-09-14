Кадыров пообещал успокоить сомневающихся в успехах спецоперации на Украине
Рамзан Кадыров сообщил, что готов лично успокоить скептиков, которые не верят в успех российской военной операции.
14 сентября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост у себя в Telegram, где сообщил, что намеревается лично успокоить всех ярых комментаторов, оставляющих в социальных сетях скептические посты об успехах специальной военной операции армии России в Украине.
По словам Кадырова, российские войска не склонны отступать, однако именно так интернет-пользователи нередко оценивают тактические манёвры ВС России, ввиду чего чеченский лидер обязался лично разъяснить каждому разницу между манёвром и отступлением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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