Кадыров пообещал успокоить сомневающихся в успехах спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров сообщил, что готов лично успокоить скептиков, которые не верят в успех российской военной операции.

14 сентября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост у себя в Telegram, где сообщил, что намеревается лично успокоить всех ярых комментаторов, оставляющих в социальных сетях скептические посты об успехах специальной военной операции армии России в Украине.

По словам Кадырова, российские войска не склонны отступать, однако именно так интернет-пользователи нередко оценивают тактические манёвры ВС России, ввиду чего чеченский лидер обязался лично разъяснить каждому разницу между манёвром и отступлением.