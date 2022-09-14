Морпех ВСУ Сергей Радецкий обратился к Зеленскому: Почему инвалидов отправляют на передовую
Бывший боей спецподразделения «Кракен», а в последствии морпех одной из бригад в Харькове Сергей Радецкий решил обратиться к президенту Зеленскому, так как не может найти справедливости.
Сергей рассказал в ролике, который он продвигает в соцсетях, что воевал семь месяцев и получил травмы. Ему пришлось самосточтльено покинуть воинскую часть из-за состояния здоровья.
В госпитале у него признали проблемы с сердцем, провалена грудная клетка и есть проблемы с дыхательной системой.
«Моя в/ч шьет мне дезертирство. Я прошу вас разобраться и прошу, чтобы свои своих не валили», - говорит Радецкий.
В своем ролике мужчина спрашивает, почему инвалиды должны воевать на передовой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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