Бывшая жена Тимати Решетова объяснила, почему важно учить детей самостоятельности
Модель Анастасия Решетова, являющаяся экс-супругой рэп-исполнителя Тимати, утверждает, что детей нужно приучать быть самостоятельными.
Модель, ведущая телевидения, а также экс-возлюбленная известного певца Тимати Анастасия Решетова поведала своим фолловерам о роли приучения детей к самостоятельности с раннего возраста.
Решетова разместила видео в личном блоге, где ее сын Ратмир одевается. Модель частенько настаивает на том, чтобы её наследник делал что-то сам.
В соцсетях Решетова рассказала: "К сожалению, те родители, которые превращаются в наседок, обеспечивают чрезмерную опеку над своими детьми, подавляют в них самостоятельность".
Напомним, что Анастасия стала матерью в 2019 году. Сына Ратмира модель родила, будучи в отношениях с рэпером Тимати. Знаменитости расстались, но ради общего ребенка поддерживают хорошие отношения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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