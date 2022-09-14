Теракт в кампусе Бостонского университета, один человек ранен после взрыва бомбы
Американская полиция расследует в среду, 14 сентября, взрыв бомбы в кампусе Бостонского университета, в результате которого один человек был ранен.
В ходе обыска на территории университета был обнаружен второй подозрительный пакет, который был обезврежен саперами, говорится в заявлении полиции Бостона.
«По прибытии офицеры отметили присутствие 45-летнего мужчины, который получил незначительные травмы руки», — сообщили в полиции этого крупного университетского городка на северо-востоке США. Пострадавший был доставлен в больницу.
Занятия в университете были отменены во вторник вечером, но должны были возобновиться в среду, сообщила полиция кампуса в своем аккаунте в Twitter. Федеральная полиция примет участие в расследовании.
Как сообщает местный канал NBC Boston, пострадавший является сотрудником заведения, а к посылке с бомбой была приложена письменная записка, содержание которой полиция не уточнила.
В Бостоне сохраняется память о теракте во врем марафона в 2013 году. В результате двойного взрыва тогда три человека погибли, более 250 получили ранения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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