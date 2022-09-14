Корчевников поселил у себя беженца из Украины

Набожный телеведущий Борис Корчевников славится добрыми делами, но старается не посвящать в них окружающих. Однако его коллеги потихоньку рассказывают о человечных поступках звезды экрана.

Актер Александр Мохов проговорился в интервью представителям СМИ о человечном поступке известного отечественного ведущего Бориса Корчевникова, который вызвал отклик в сердце артиста.

Актёр театра и кино восторгается Корчевниковым: "Он мне на днях рассказал, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи. … Кто-то скажет, мол, ну это хороший политический шаг. А мне кажется, это хороший человеческий шаг!"

Мохов вспомнил о юном Корчевникове, игравшем в постановке "Матросская Тишина" в театре имени Олега Табакова. Тогда артисты и познакомились. До сей поры Александр и Борис дружат. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Корчевников дал понять, что за спецоперацию РФ в Украине. Не так давно ведущий философствовал в личном блоге: "Россия похожа на Бога. Нет, правда, похожа".