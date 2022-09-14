Кадыров заявил о желании применения любого оружия в ходе спецоперации в Украине, если бы была его воля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале порассуждал о введении военного положения в Российской Федерации и применении любого оружия в ходе спецоперации в Украине.

Рамзан Кадыров заявил, что желает объявить военное положение в Российской Федерации и применять любое оружие в хоте специальной военной операции в Украине. Он подчеркнул, что непременно сделал бы это, «если бы была моя воля».

По словам Кадырова, сегодня российская армия сражается не с украинскими войсками, а с «целым блоком НАТО». Он добавил, что это его «личное мнение», поэтому относится к этим словам нужно как гражданским, а не как к заявлению главы республики.

Ранее с российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что ВС РФ ведет борьбу не только с Вооруженными силами Украины (ВСУ), но и со всем коллективным западом. Заявления сделаны на фоне новых поставок западного вооружения Украине.

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что Запад начал беспрецедентную гибридную войну. Он отметил, что накачивая Украину вооружением и финансированием, это приведет только к эскалации напряженности в регионе.