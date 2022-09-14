Папа Римский Франциск призвал достичь мира на Украине путём переговоров
Папа Римский Франциск заявил, что для достижения мира на Украине конфронтация должна уступить место диалогу.
В среду, 14 сентября 2022 года, Верховный правитель Святого Престола и суверен Ватикана Франциск во время своего визита в Казахстан, где Римский Папа принял участие в заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, призвал участников встречи подумать о региональных и локальных конфликтах в мире, в особенности о ситуации на Украине.
Франциск заявил, что люди должны приходить на помощь к страждущим, и призвал настаивать на достижении мира на Украине путём возобновления переговоров между российской и украинской стороной, чтобы «конфронтация уступила место диалогу на благо людей, народов и человечества».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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