Молдаване решили открыть подпольную табачную фабрику во Франции, но прогорели

Таможня ликвидировала подпольную сигаретную фабрику во французском Сене и Марне в среду, 14 сентября.

В среду, 14 сентября, таможенники объявили о демонтаже подпольной мастерской по производству сигарет в Сене и Марне, оснащенной примерно тридцатью машинами, предназначенными для размещения нелегальной производственной линии.

В конце утра 3 сентября сотрудники таможни Paris-Est провели контрольную операцию на складе площадью 400 м2 в промышленной зоне в Пуанси, в нескольких километрах к востоку от Мо, в рамках борьбы с незаконным оборотом табака.

Среди большого количества товаров таможенники обнаружили 28 станков, используемых при изготовлении табачных изделий, хранящихся без подтверждающих документов и предназначенных для создания одной или нескольких подпольных линий по производству сигарет.

Прокуратура Мо была немедленно проинформирована и приняла решение о заключении под стражу четырех лиц молдавской национальности, находившихся на месте происшествия, двух водителей и двух рабочих, и опечатать станки.

«Департамент полиции Мо и Служба финансовых судебных расследований (SEJF) завели делопроизводство», — уточняет Берси в пресс-релизе.

Это уже второй раз за несколько месяцев, когда таможенники Paris-Est препятствуют созданию подпольной сигаретной фабрики на территории коммуны Пуанси.

За первые семь месяцев года таможенники уже изъяли 342,8 тонны табака, или 85% от общего количества изъятых в 2021 году (402,1 тонны).