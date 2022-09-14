Молдаване решили открыть подпольную табачную фабрику во Франции, но прогорели
Таможня ликвидировала подпольную сигаретную фабрику во французском Сене и Марне в среду, 14 сентября.
В среду, 14 сентября, таможенники объявили о демонтаже подпольной мастерской по производству сигарет в Сене и Марне, оснащенной примерно тридцатью машинами, предназначенными для размещения нелегальной производственной линии.
В конце утра 3 сентября сотрудники таможни Paris-Est провели контрольную операцию на складе площадью 400 м2 в промышленной зоне в Пуанси, в нескольких километрах к востоку от Мо, в рамках борьбы с незаконным оборотом табака.
Среди большого количества товаров таможенники обнаружили 28 станков, используемых при изготовлении табачных изделий, хранящихся без подтверждающих документов и предназначенных для создания одной или нескольких подпольных линий по производству сигарет.
Прокуратура Мо была немедленно проинформирована и приняла решение о заключении под стражу четырех лиц молдавской национальности, находившихся на месте происшествия, двух водителей и двух рабочих, и опечатать станки.
«Департамент полиции Мо и Служба финансовых судебных расследований (SEJF) завели делопроизводство», — уточняет Берси в пресс-релизе.
Это уже второй раз за несколько месяцев, когда таможенники Paris-Est препятствуют созданию подпольной сигаретной фабрики на территории коммуны Пуанси.
За первые семь месяцев года таможенники уже изъяли 342,8 тонны табака, или 85% от общего количества изъятых в 2021 году (402,1 тонны).
Опубликовано: Тарас Медведев
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