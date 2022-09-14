Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Спустя три года после последнего визита Короля Иордании во Францию главы государств рассмотрят ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию в среду (14 сентября) на обеде в Елисейском дворце.
Президентская чета приветствовала короля, королеву и наследного принца Хусейна бен Абдаллу на главном входе Елисейского дворца, перед живой изгородью фотографов и операторов.
Эта встреча знаменует собой «новый этап в стратегическом партнерстве» между двумя странами и позволит «продолжить совместную работу перед лицом вызовов безопасности и экономики», указало французское председательство.
«Встреча даст возможность обсудить региональную ситуацию на Ближнем Востоке с той же целью содействия стабильности и диалогу», добавили там.
Франция разместила в Иордании истребители, которые с 2014 года участвуют в борьбе с джихадистскими группировками в Ираке и Сирии. Президент Макрон также призывает страны региона, в том числе Иорданию, к более широкому обсуждению вопросов безопасности, связанных с Ираном.
Опубликовано: Тарас Медведев
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