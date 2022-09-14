Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании

Спустя три года после последнего визита Короля Иордании во Францию главы государств рассмотрят ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию в среду (14 сентября) на обеде в Елисейском дворце.

Президентская чета приветствовала короля, королеву и наследного принца Хусейна бен Абдаллу на главном входе Елисейского дворца, перед живой изгородью фотографов и операторов.

Эта встреча знаменует собой «новый этап в стратегическом партнерстве» между двумя странами и позволит «продолжить совместную работу перед лицом вызовов безопасности и экономики», указало французское председательство.

«Встреча даст возможность обсудить региональную ситуацию на Ближнем Востоке с той же целью содействия стабильности и диалогу», добавили там.

Франция разместила в Иордании истребители, которые с 2014 года участвуют в борьбе с джихадистскими группировками в Ираке и Сирии. Президент Макрон также призывает страны региона, в том числе Иорданию, к более широкому обсуждению вопросов безопасности, связанных с Ираном.