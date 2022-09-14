Траурная процессия королевы Елизаветы II стартовала из Букингемского дворца

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II отправилась из Букингемского дворца в сторону парламента.

Шествие с новым королем Карлом III покинул королевскую резиденцию в среду днем, незадолго до 15:30 по центральноевропейскому летнему времени.

В колонне также шествуют сыновья Чарльза принц Уильям и принц Гарри, а также его братья и сестры принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Спустя почти 40 минут процессия должна добраться до Вестминстер-холла. Затем закрытый гроб королевы, покрытый королевским штандартом, установят в самой старой части парламента.

За несколько часов до этого тысячи скорбящих и зевак стекались в центр британской столицы, чтобы мельком увидеть процессию.

Многочисленные силы безопасности были развернуты в центре города. Несмотря на дождь, многие люди остались на берегу Темзы на ночь, чтобы занять место в очереди на прощание с королевой.