Траурная процессия королевы Елизаветы II стартовала из Букингемского дворца
Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II отправилась из Букингемского дворца в сторону парламента.
Шествие с новым королем Карлом III покинул королевскую резиденцию в среду днем, незадолго до 15:30 по центральноевропейскому летнему времени.
В колонне также шествуют сыновья Чарльза принц Уильям и принц Гарри, а также его братья и сестры принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.
Спустя почти 40 минут процессия должна добраться до Вестминстер-холла. Затем закрытый гроб королевы, покрытый королевским штандартом, установят в самой старой части парламента.
За несколько часов до этого тысячи скорбящих и зевак стекались в центр британской столицы, чтобы мельком увидеть процессию.
Многочисленные силы безопасности были развернуты в центре города. Несмотря на дождь, многие люди остались на берегу Темзы на ночь, чтобы занять место в очереди на прощание с королевой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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