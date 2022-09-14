Актер Райан Рейнольдс снял на видео свою колоноскопию, во время которой врач нашел кое-что опасное

Актер Райан Рейнольдс решил снять на видео свою колоноскопию, чтобы подчеркнуть важность процедуры профилактического скрининга рака.

Это довольно интимно, учитывая, что камера вставляется в прямую кишку, чтобы искать изменения или аномалии в толстой кишке.

Рейнольдс говорит, что процедура и подготовка были безболезненными, но самой сложной частью был дискомфорт от съемок и демонстрации процесса.

В видео Райан поделился моментами, предшествовавшими процедуре, и своим пребыванием в послеоперационной палате.

Во время процедуры врач обнаружил у актера очень тонкий полип. Доктор сказал, что это потенциально спасло Рейнольдсу жизнь.

Он подчеркнул, что не преувеличивает и не драматизирует, поскольку обследование дало возможность прервать естественное течение процесса, который мог в конечном итоге перерасти в рак и вызвать всевозможные проблемы.

По данным Американского онкологического общества, людям со средним риском развития колоректального рака рекомендуется начинать регулярные обследования в возрасте 45 лет.

В своем видео Рейнольдс заявил, что эта процедура может буквально спасти человеку жизнь.