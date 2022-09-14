ВСУ шестой раз за сутки обстреляли Новую Каховку
ВГА Новой Каховки сообщила, что в городе объявлена шестая за день воздушная тревога из-за атаки ВСУ.
Вечером, 14 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Каховского района заявила, что украинские военнослужащие в шестой раз за день открыли огонь по Новой Каховке.
Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны, которая успешно отразила восемь прилётов украинских боеприпасов за время последней атаки на Новую Каховку со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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