Католическая церковь в Германии призвала снизить температуру в костелах до 10 градусов

Из-за энергетического кризиса Архиепископия Фрайбурга рекомендовала ограничить температуру в церкви до десяти градусов Цельсия во время использования этой зимой.

Приходы также должны будут обратить внимание на защиту от замерзания и оптимальную влажность в местах отправления культа, заявил в среду архиепископский ординариат во Фрайбурге.

Рекомендации по экономии касаются не только сокращения расходов.

«Для нас, как для католической церкви, важно послать обществу знак солидарности», — говорится в заявлении генерального викария Кристофа Нойбранда.

Архиепископия уже давно занимается борьбой с изменением климата и преследует цель климатической нейтральности.

Архиепископия Фрайбурга охватывает большую территорию от Оденвальда на севере через равнину Верхнего Рейна и Шварцвальда до Высокого Рейна и Боденского озера. По данным архиепископии, в этом районе проживает более 1,8 миллиона католиков.