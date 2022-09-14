Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Житель Екатеринбурга напал с ножом на росгвардейца, в результате чего получил ранение из табельного оружия.
14 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление пресс-службы Следственного отдела по Октябрьскому району города Екатеринбурга, сообщило, что житель уральской столицы напал с ножом на сотрудника Росгвардии, сопровождающего социальных работников, которые планировали изъять из дома неработающего екатеринбуржца его семидесятилетнюю мать для помещения её в дом престарелых.
Отмечается, что житель Екатеринбурга открыв дверь дома начал угрожать служащему ножом, после чего получил законное требование росгвардейца «убрать колюще-режущий предмет», и предупреждение о том, «что в противном случае будет применено табельное оружие», однако стоящий на медицинском учёте мужчина невзирая на требования и предупреждения всё же замахнулся на сотрудника Росгвардии ножом, в результате чего получил ранение в область правой ноги.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшей в Екатеринбурге угрозы применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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