Издание ТАСС утверждает, что население города Изюм в Харьковской области проходит фильтрацию на предмет лояльности России.

14 сентября Владимир Зеленский посетил Изюм, расположенный недалеко от Харькова. Там президент Украины встретился с солдатами ВСУ, которые принимали участие в захвате Изюма, сделав с ними несколько совместных фотографий. При этом Владимир Зеленский не встречался с представителями мирного населения города.

Информатор издания ТАСС из Харьковской области утверждает, что по приказу Зеленского население Изюма сейчас проходит процедуру фильтрации.