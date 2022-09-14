ТАСС: Зеленский направил население Изюма в фильтрационные лагеря
Издание ТАСС утверждает, что население города Изюм в Харьковской области проходит фильтрацию на предмет лояльности России.
14 сентября Владимир Зеленский посетил Изюм, расположенный недалеко от Харькова. Там президент Украины встретился с солдатами ВСУ, которые принимали участие в захвате Изюма, сделав с ними несколько совместных фотографий. При этом Владимир Зеленский не встречался с представителями мирного населения города.
Информатор издания ТАСС из Харьковской области утверждает, что по приказу Зеленского население Изюма сейчас проходит процедуру фильтрации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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