Кадыров: Россия воюет с блоком НАТО и нуждается в военном положении

Рамзан Кадыров утверждает, что ввёл бы военное положение в России, если бы имел соответствующие полномочия.

Вечером среды лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе специальной военной операции армия России воюет со всем блоком НАТО на территории Украины. По мнению Кадырова, это обуславливает необходимость введения военного положения в стране, которое он ввёл бы обязательно, если был бы у власти в России.

При этом Рамзан Кадыров призвал подбадривать участников спецоперации в интернете, направляя хвалебные комментарии и слова благодарности в их адрес.