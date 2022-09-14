Кадыров: Россия воюет с блоком НАТО и нуждается в военном положении
Рамзан Кадыров утверждает, что ввёл бы военное положение в России, если бы имел соответствующие полномочия.
Вечером среды лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе специальной военной операции армия России воюет со всем блоком НАТО на территории Украины. По мнению Кадырова, это обуславливает необходимость введения военного положения в стране, которое он ввёл бы обязательно, если был бы у власти в России.
При этом Рамзан Кадыров призвал подбадривать участников спецоперации в интернете, направляя хвалебные комментарии и слова благодарности в их адрес.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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