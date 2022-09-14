Мишустин: санкции Запада не смогли исключить Россию из мировой экономики

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о неспособности Запада исключить Россию из глобальных экономических процессов.

14 сентября Михаил Мишустин публично заявил, что российская экономика успешно выдержала беспрецедентное санкционное давление Запада, начав демонстрировать устойчивую тенденцию роста.

Мишустин уверяет, что коллективный Запад не смог устранить Россию из общемировых экономических процессов, однако сами по себе западные санкции до сих пор представляют большую опасность для российской экономики, ввиду чего правительство РФ совместно с Минфином будут разрабатывать новые контрмеры по стабилизации ситуации в стране.