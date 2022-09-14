Лубинец: Киев не будет вести переговоры по обмену военнопленными с ДНР и ЛНР
Представитель украинской Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что Киев не будет вести переговоры об обмене пленными с республиками Донбасса.
Член Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец утверждает, что официальный Киев не станет вести переговоры по обмену военнопленными с администрациями республик Донбасса, поскольку украинское правительство считает данные страны нелегитимными государственными формированиями.
По словам Лубинца, в Киеве согласны на подобные переговоры с Россией. В частности Дмитрий Лубинец согласился вести переговоры об обмене пленными со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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